Рада разрешила иностранцам служить офицерами в ВСУ и Нацгвардии

Законопроект №12023 о внесении изменений в порядок прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства во втором чтении поддержали 276 народных депутатов.

Закон предусматривает, что иностранцам и людям без гражданства в Украине разрешат подписывать контракты с Вооруженными силами Украины, Государственной спецслужбой транспорта и Национальной гвардией для прохождения службы на должностях как рядового, сержантского и старшинского, так и офицерского состава.

Предусматривается создание Центра рекрутинга иностранцев, который будет проводить проверку, во время которой будут выяснять:

законно ли указанные лица находятся на территории Украины;

привлекали ли их к административной или уголовной ответственности по законам Украины;

связаны ли они с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств против Украины;

а также другие обстоятельства, которые могут препятствовать принятию человека на военную службу по контракту.

"Разработка проекта Закона связана с необходимостью усовершенствования законодательства о прохождении военной службы в части предоставления возможности иностранцам и лицам без гражданства проходить военную службу на должностях офицерского состава в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины", - говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада проголосовала за законопроект №12023 о военной службе в Украине иностранцев и людей без гражданства в первом чтении.