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Іноземці-легіонери ГУР показали бойову роботу на Сумському напрямку (відео)

Фото: ГУР показало роботу легіонерів на Сумському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Іноземці-легіонери Головного управління розвідки Міноборони атакують окупантів на Сумському напрямку. Бійці показали відео бойової роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародний Легіон ГУР у Telegram.

На відео зафіксована робота легіонерів воєнної розвідки. Воїни за допомогою FPV-дронів атакують окупаційні війська.

На кадрах зафіксоване успішне ураження позицій російських загарбників.

 

Варто додати, що Сумська область межує відразу з трьома областями Росії - Брянською, Курською та Бєлгородською.

У Курській області третій день тривають бої у прикордонній території. Росіяни заявляють про прорив кордону нібито українськими військами. Сили оборони України не коментують події у Курській області.

За даними аналітиків ISW, українські сили нібито просунулися на 10 кілометрів від кордону, а у мережі пишуть ще більше просування - до 45 кілометрів. Також повідомляється, що нібито були захоплені дві російські оборонні лінії та опорний пункт.

Головним осередком боїв залишається місто Суджа Курської області. Російські так звані воєнкори стверджують, що українські війська нібито могли майже повністю взяти населений пункт, а місто, мовляв, фактично евакуйоване.

Більше про те, якою може бути мета "прориву" в Курській області - у матеріалі РБК-Україна.

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