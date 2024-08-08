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Иностранцы-легионеры ГУР показали боевую работу на Сумском направлении (видео)

Фото: ГУР показало работу легионеров на Сумском направлении (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Иностранцы-легионеры Главного управления разведки Минобороны атакуют оккупантов на Сумском направлении. Бойцы показали видео боевой работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международный Легион ГУР в Telegram.

На видео зафиксирована работа легионеров военной разведки. Воины с помощью FPV-дронов атакуют оккупационные войска.

На кадрах зафиксировано успешное поражение позиций российских захватчиков.

 

Стоит добавить, что Сумская область граничит сразу с тремя областями России - Брянской, Курской и Белгородской.

В Курской области третий день продолжаются бои на приграничной территории. Россияне заявляют о прорыве границы якобы украинскими войсками. Силы обороны Украины не комментируют происходящее в Курской области.

По данным аналитиков ISW, украинские силы якобы продвинулись на 10 километров от границы, а в сети пишут еще большее продвижение - до 45 километров. Также сообщается, что якобы были захвачены две российские оборонные линии и опорный пункт.

Главным центром боев остается город Суджа Курской области. Российские так называемые военкоры утверждают, что украинские войска якобы могли почти полностью взять населенный пункт, а город, дескать, фактически эвакуирован.

Больше о том, какой может быть цель "прорыва" в Курской области - в материале РБК-Украина.

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