Иностранцы-легионеры ГУР показали боевую работу на Сумском направлении (видео)

На видео зафиксирована работа легионеров военной разведки. Воины с помощью FPV-дронов атакуют оккупационные войска.

На кадрах зафиксировано успешное поражение позиций российских захватчиков.

Стоит добавить, что Сумская область граничит сразу с тремя областями России - Брянской, Курской и Белгородской.

В Курской области третий день продолжаются бои на приграничной территории. Россияне заявляют о прорыве границы якобы украинскими войсками. Силы обороны Украины не комментируют происходящее в Курской области.

По данным аналитиков ISW, украинские силы якобы продвинулись на 10 километров от границы, а в сети пишут еще большее продвижение - до 45 километров. Также сообщается, что якобы были захвачены две российские оборонные линии и опорный пункт.