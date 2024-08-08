ISW: "українські війська" підтвердили просування на 10 км у Курську область РФ

Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на опубліковані геолокаційні кадри, каже про просування "української бронетехніки" до позицій у Курській області РФ на відстані близько 10 кілометрів від міжнародного кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW .

"Українські війська підтвердили просування до 10 кілометрів у Курську область Росії на тлі триваючих механізованих наступальних операцій на території Росії 7 серпня", - йдеться у звіті.

Геолокаційні кадри, опубліковані 6 і 7 серпня, показують, що "українська бронетехніка" просунулася до позицій уздовж маршруту 38К-030 приблизно на 10 кілометрів від міжнародного кордону, зазначають в Інституті.

Там вважають, що "українські сили" проникли щонайменше на дві російські оборонні лінії та опорний пункт.

ISW наводить інформацію російського "інсайдерського джерела" про те, що "українські сили" з 6 серпня захопили 45 кв км території в Курській області. Інші російські джерела повідомили, що "українські сили" всього захопили 11 населених пунктів, включаючи Миколаєво-Дар'їно, Даріно і Свердликове, і діють у межах Любимівки (вісім кілометрів на північ від кордону з Сумською областю).

Також Інститут наводить дані "російських джерел" про те, що "українські війська" намагаються просунутися вздовж шосе 38K-030 Суджа-Кореново. Пов’язаний з Кремлем блогер стверджував, що до 18:00 за місцевим часом 7 серпня "українські війська" просунулися на північний захід і південний схід уздовж шосе і зараз тривають бої на підступах до Коренового та Суджі.

Також "російське інсайдерське джерело" та кілька інших російських джерел повідомили, що "українські сили" захопили пункт пропуску "Суджа" та газорозподільну станцію "Суджа".

"Геолокаційні зображення, опубліковані 7 серпня, показують, що українські війська захопили понад 40 російських військовополонених на КПП Суджа…" - йдеться у звіті.

ISW також наводить дані, озвучені українським військовим оглядачем Костянтином Машовцем, що невизначений підрозділ 71-го мотострілецького полку (58-а загальновійськова армія (ОГА) Південного військового округу (ППО)) дислокувався безпосередньо в Судженському районі.

Повідомляється, що чеченські підрозділи зазнали дуже великих втрат під час "українських атак" у Коренівському районі 7 серпня.