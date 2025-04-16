Іноземці, які воювали за Україну, мають шанс на імміграцію: які є умови

Іноземці, які боронили Україну під час війни з РФ, можуть отримати посвідку на тимчасове проживання або дозвіл на імміграцію. Проте для цього потрібно мати певні підстави.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.
У МВС розповіли, що за певних обставин іноземці-військовослужбовці можуть отримати:
Йдеться про тих із них, хто розірвав контракт до спливу трьох років.
Згідно з інформацією міністерства, іноземці та особи без громадянства можуть отримати посвідку на тимчасове проживання:
Дозвіл на імміграцію можуть отримати ті особи, імміграція яких становить державний інтерес.
"Процедура здійснюється через подання міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади", - пояснили громадянам у МВС.
Звернення щодо отримання посвідки на тимчасове проживання можуть подати:
У першому випадку підставою для звернення є подання Міноборони або МВС, підготовлене на підставі інформації, отриманої у встановленому КМУ порядку (можна подавати паспортний документ, строк дії якого закінчився).
У другому випадку підставою для звернення може бути контракт про проходження військової служби у ЗСУ, Держспецтрансслужбі, НГУ та військовий квиток / ВОД іноземця або ОБГ (особа без громадянства), до якої прибув член сім'ї.
Звернення щодо отримання дозволу на імміграцію можуть подати особи, імміграція яких становить державний інтерес для України.
При цьому підставою для звернення стане подання міністерства або іншого ЦОВВ (центрального органу виконавчої влади) про те, що імміграція особи становить державний інтерес для України.
"Після отримання дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання подати документи на постійне проживання зможуть члени сім'ї іммігранта (чоловік, дружина, неповнолітні діти, непрацездатні батьки)", - підсумували в МВС.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що від початку вторгнення РФ до Збройних сил України приєдналися близько 20 тисяч іноземних добровольців. Нещодавно Кабінет міністрів суттєво спростив цей процес.
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