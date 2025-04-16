Іноземці, які воювали за Україну, мають шанс на імміграцію: які є умови

Хто з іноземців може залишитись в Україні

У МВС розповіли, що за певних обставин іноземці-військовослужбовці можуть отримати:

посвідку на тимчасове проживання;

або дозвіл на імміграцію.

Йдеться про тих із них, хто розірвав контракт до спливу трьох років.

Як можна отримати посвідку на проживання

Згідно з інформацією міністерства, іноземці та особи без громадянства можуть отримати посвідку на тимчасове проживання:

через подання Міністерства оборони чи МВС;

у разі звернення членів сім'ї на підставі контракту про проходження військової служби та військово-облікових документів.

Кому можуть надати дозвіл на імміграцію

Дозвіл на імміграцію можуть отримати ті особи, імміграція яких становить державний інтерес.

"Процедура здійснюється через подання міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади", - пояснили громадянам у МВС.

Алгоритм отримання посвідки на тимчасове проживання або дозволу на імміграцію (інфографіка: mvs.gov.ua)

Алгоритм отримання посвідки на тимчасове проживання

Звернення щодо отримання посвідки на тимчасове проживання можуть подати:

іноземці та особи без громадянства (крім тих, які продовжують служити у ЗСУ, Нацгвардії або Держспецтранспорті), які у період дії воєнного стану надають/надавали допомогу ЗСУ, НГУ, ТРО тощо (впродовж не менше шести місяців);

члени сім'ї осіб, які проходять службу за контрактом.

У першому випадку підставою для звернення є подання Міноборони або МВС, підготовлене на підставі інформації, отриманої у встановленому КМУ порядку (можна подавати паспортний документ, строк дії якого закінчився).

У другому випадку підставою для звернення може бути контракт про проходження військової служби у ЗСУ, Держспецтрансслужбі, НГУ та військовий квиток / ВОД іноземця або ОБГ (особа без громадянства), до якої прибув член сім'ї.

Алгоритм отримання дозволу на імміграцію

Звернення щодо отримання дозволу на імміграцію можуть подати особи, імміграція яких становить державний інтерес для України.

При цьому підставою для звернення стане подання міністерства або іншого ЦОВВ (центрального органу виконавчої влади) про те, що імміграція особи становить державний інтерес для України.

"Після отримання дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання подати документи на постійне проживання зможуть члени сім'ї іммігранта (чоловік, дружина, неповнолітні діти, непрацездатні батьки)", - підсумували в МВС.