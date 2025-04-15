В Україну будуть завозити іноземних добровольців

З початку вторгнення Росії до ЗСУ приєдналися близько 20 тисяч іноземних добровольців. Уряд України спростив цей процес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду в парламенті Тараса Мельничука в Telegram .

За його даними, Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, до Особливостей публічних закупівель під час воєнного стану, Положення про центри рекрутингу ЗСУ та до Положення про Центр рекрутингу іноземців та осіб без громадянства.

Розширено повноваження Центру рекрутингу іноземців та осіб без громадянства, центрів рекрутингу ЗСУ та ТЦК щодо здійснення заходів, повʼязаних з перевезенням кандидатів на проходження військової служби з числа іноземців та осіб без громадянства з території іноземних держав на територію України.

Зміни стосуються також заходів, повʼязаних з їх харчуванням та проживанням, у тому числі без проведення закупівель в електронній системі закупівель.

Центри рекрутингу

Центр рекрутингу іноземців та осіб без громадянства в Україні - це спеціалізований державний орган, створений для залучення іноземців та осіб без громадянства до проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України, Національній гвардії та Державній спеціальній службі транспорту.

Положення про Центр рекрутингу було затверджено постановою Кабінету міністрів України від 29 листопада 2024 року № 1374.

Створення Центру спрямоване на посилення обороноздатності України шляхом залучення іноземних фахівців до лав Збройних Сил та інших силових структур. Це також відповідає міжнародній практиці та стандартам держав-членів НАТО.

Для отримання додаткової інформації або подачі заявки на проходження військової служби за контрактом, іноземці та особи без громадянства можуть звертатися до Центру рекрутингу через офіційні канали зв'язку.