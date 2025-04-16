Иностранцы, которые воевали за Украину, имеют шанс на иммиграцию: какие есть условия

Кто из иностранцев может остаться в Украине

В МВД рассказали, что при определенных обстоятельствах иностранцы-военнослужащие могут получить:

временный вид на жительство;

или разрешение на иммиграцию.

Речь идет о тех из них, кто разорвал контракт до истечения трех лет.

Как можно получить вид на жительство

Согласно информации министерства, иностранцы и лица без гражданства могут получить временный вид на жительство:

через представление Министерства обороны или МВД;

в случае обращения членов семьи на основании контракта о прохождении военной службы и военно-учетных документов.

Кому могут предоставить разрешение на иммиграцию

Разрешение на иммиграцию могут получить те лица, иммиграция которых представляет государственный интерес.

"Процедура осуществляется через представление министерства или иного центрального органа исполнительной власти", - объяснили гражданам в МВД.

Алгоритм получения вида на жительство или разрешения на иммиграцию (инфографика: mvs.gov.ua)

Алгоритм получения временного вида на жительство

Обращение о получении временного вида на жительство могут подать:

иностранцы и лица без гражданства (кроме тех, которые продолжают служить в ВСУ, Нацгвардии или Госспецтранспорте), которые в период действия военного положения оказывают/оказывали помощь ВСУ, НГУ, ТРО и т.д. (в течение не менее шести месяцев);

члены семьи лиц, проходящих службу по контракту.

В первом случае основанием для обращения является представление Минобороны или МВД, подготовленное на основании информации, полученной в установленном КМУ порядке (можно подавать паспортный документ, срок действия которого истек).

Во втором случае основанием для обращения может быть контракт о прохождении военной службы в ВСУ, Госспецтрансслужбе, НГУ и военный билет/ВОД иностранца или ЛБГ (лицо без гражданства), к которому прибыл член семьи.

Алгоритм получения разрешения на иммиграцию

Обращение о получении разрешения на иммиграцию могут подать лица, иммиграция которых представляет государственный интерес для Украины.

При этом основанием для обращения станет представление министерства или другого ЦОИВ (центрального органа исполнительной власти) о том, что иммиграция человека представляет государственный интерес для Украины.

"После получения разрешения на иммиграцию и постоянного вида на жительство подать документы на постоянное проживание смогут члены семьи иммигранта (муж, жена, несовершеннолетние дети, нетрудоспособные родители)", - подытожили в МВД.