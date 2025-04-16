Иностранцы, которые воевали за Украину, имеют шанс на иммиграцию: какие есть условия

Иностранцы, которые защищали Украину во время войны с РФ, могут получить вид на жительство или разрешение на иммиграцию. Однако для этого нужно иметь определенные основания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.
В МВД рассказали, что при определенных обстоятельствах иностранцы-военнослужащие могут получить:
Речь идет о тех из них, кто разорвал контракт до истечения трех лет.
Согласно информации министерства, иностранцы и лица без гражданства могут получить временный вид на жительство:
Разрешение на иммиграцию могут получить те лица, иммиграция которых представляет государственный интерес.
"Процедура осуществляется через представление министерства или иного центрального органа исполнительной власти", - объяснили гражданам в МВД.
Обращение о получении временного вида на жительство могут подать:
В первом случае основанием для обращения является представление Минобороны или МВД, подготовленное на основании информации, полученной в установленном КМУ порядке (можно подавать паспортный документ, срок действия которого истек).
Во втором случае основанием для обращения может быть контракт о прохождении военной службы в ВСУ, Госспецтрансслужбе, НГУ и военный билет/ВОД иностранца или ЛБГ (лицо без гражданства), к которому прибыл член семьи.
Обращение о получении разрешения на иммиграцию могут подать лица, иммиграция которых представляет государственный интерес для Украины.
При этом основанием для обращения станет представление министерства или другого ЦОИВ (центрального органа исполнительной власти) о том, что иммиграция человека представляет государственный интерес для Украины.
"После получения разрешения на иммиграцию и постоянного вида на жительство подать документы на постоянное проживание смогут члены семьи иммигранта (муж, жена, несовершеннолетние дети, нетрудоспособные родители)", - подытожили в МВД.
Напомним, ранее мы рассказывали, что с начала вторжения РФ к Вооруженным силам Украины присоединились около 20 тысяч иностранных добровольцев. Недавно Кабинет министров существенно упростил этот процесс.
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