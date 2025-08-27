Іноземний бізнес може фінансувати мільйон російських солдатів через податки, - Newsweek

Видання посилається на ексклюзивні дані, які надали група B4Ukraine та Інститут Київської школи економіки (KSE). Згідно з ними, тільки за 2024 рік іноземні компанії в РФ сплатили щонайменше 20 мільярдів доларів податків.

Цієї суми було б достатньо, щоб оплатити прийняття на контрактну службу мільйона солдатів у російській армії за найдорожчими розцінками - такі зараз діють у Кемеровській області РФ, де солдат за підписання контракту отримує 18,4 тисячі доларів.

Загалом з 2022 року іноземний бізнес сплатив у Росії 60 мільярдів доларів податків. Це половина російського воєнного бюджету на 2025 рік.

Хто сплатив найбільше податків

Серед усіх іноземних компаній, які досі мають бізнес у Росії, виділено п'ять компаній, які у 2024 році сплатили найбільше податків до російського бюджету:

Raiffeisen Bank , фінансові послуги (Австрія) - 402 млн доларів;

, фінансові послуги (Австрія) - 402 млн доларів; Chery Automobile , виробник автомобілів (Китай) - 222 млн доларів;

, виробник автомобілів (Китай) - 222 млн доларів; Philip Morris International , тютюнова компанія (багатонаціональна) - 220 млн доларів;

, тютюнова компанія (багатонаціональна) - 220 млн доларів; Japan Tobacco International , тютюнова компанія (Японія) - 182 млн доларів;

, тютюнова компанія (Японія) - 182 млн доларів; Leroy Merlin, ритейл товарів для дому та садівництва (Франція) - 128 млн доларів.

Видання запросило коментарі у представників Raiffeisen Bank, Chery Automobile, Philip Morris та Leroy Merlin електронною поштою. В JTI відповіли окремо - заявили, що компанія працює по всьому світу незалежно від санкцій, а податки від тютюнових виробів все одно сплачуватимуться в Росії незалежно від того, хто буде власником російських активів компанії.

"JTI працює по всьому світу та продовжує свою виробничу та збутову діяльність у Росії у повній відповідності до всіх чинних норм... Ми продовжуємо уважно стежити за законодавчими розробками, а також за ситуацією на місцях і переглядаємо наші варіанти", - сказано у коментарі.

B4Ukraine та KSE зі свого боку заявили, що присутність іноземного бізнесу на російському ринку - це не просто економічна проблема для G7 та союзників, а пряма загроза економічній безпеці країн Заходу.

"Роблячи значні податкові внески до військового фонду Росії, іноземні компанії фактично субсидують закупівлю зброї та виплату військових зарплат. Їхня фінансова участь безпосередньо підриває обороноздатність України та сприяє ширшій регіональній небезпеці", - зазначається у повідомленні.

Щодо Philip Morris, то в Україні компанія за перші шість місяців 2025 року перерахувала до бюджету 28,9 млрд грн податків, а за 2024 - 52,2 млрд грн.

У 2024 році компанія відкрила нову фабрику у Львівській області, у яку інвестувала 30 млн доларів і створила 250 робочих місць.

Від початку повномасштабного вторгнення "Філіп Морріс Україна" виділила близько 1 млрд гривень на підтримку співробітників, а також 413 млн грн на гуманітарні проєкти.