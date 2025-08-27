Иностранный бизнес финансирует миллион российских солдат через налоги, - Newsweek

Издание ссылается на эксклюзивные данные, которые предоставили группа B4Ukraine и Институт Киевской школы экономики (KSE). Согласно им, только за 2024 год иностранные компании в РФ уплатили не менее 20 миллиардов долларов налогов.

Этой суммы было бы достаточно, чтобы оплатить принятие на контрактную службу миллиона солдат в российской армии по самым дорогим расценкам - такие сейчас действуют в Кемеровской области РФ, где солдат за подписание контракта получает 18,4 тысячи долларов.

Всего с 2022 года иностранный бизнес уплатил в России 60 миллиардов долларов налогов. Это половина российского военного бюджета на 2025 год.

Кто заплатил больше всего налогов

Среди всех иностранных компаний, которые до сих пор имеют бизнес в России, выделены пять компаний, которые в 2024 году уплатили больше всего налогов в российский бюджет:

Raiffeisen Bank , финансовые услуги (Австрия) - 402 млн долларов;

, финансовые услуги (Австрия) - 402 млн долларов; Chery Automobile , производитель автомобилей (Китай) - 222 млн долларов;

, производитель автомобилей (Китай) - 222 млн долларов; Philip Morris International , табачная компания (многонациональная) - 220 млн долларов;

, табачная компания (многонациональная) - 220 млн долларов; Japan Tobacco International , табачная компания (Япония) - 182 млн долларов;

, табачная компания (Япония) - 182 млн долларов; Leroy Merlin, ритейл товаров для дома и садоводства (Франция) - 128 млн долларов.

Издание запросило комментарии у представителей Raiffeisen Bank, Chery Automobile, Philip Morris и Leroy Merlin по электронной почте. В JTI ответили отдельно - заявили, что компания работает по всему миру независимо от санкций, а налоги от табачных изделий все равно будут уплачиваться в России независимо от того, кто будет владельцем российских активов компании.

"JTI работает по всему миру и продолжает свою производственную и сбытовую деятельность в России в полном соответствии со всеми действующими нормами... Мы продолжаем внимательно следить за законодательными разработками, а также за ситуацией на местах и пересматриваем наши варианты", - сказано в комментарии.

B4Ukraine и KSE со своей стороны заявили, что присутствие иностранного бизнеса на российском рынке - это не просто экономическая проблема для G7 и союзников, а прямая угроза экономической безопасности стран Запада.

"Делая значительные налоговые взносы в военный фонд России, иностранные компании фактически субсидируют закупку оружия и выплату военных зарплат. Их финансовое участие непосредственно подрывает обороноспособность Украины и способствует более широкой региональной опасности", - отмечается в сообщении.