Іноземні студенти в Україні. Скільки їх та де навчаються

В Україні навчаються понад 27 тисяч іноземців. Найбільше іноземних студентів, що здобувають знання в українських університетах, з Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства освіти і науки України.

З початком повномасштабного вторгнення кількість іноземних студентів в Україні значно знизилася. Однак, українські заклади вищої освіти й надалі мають попит серед іноземців.

Наразі в Україні навчаються 27 226 іноземних студентів. З них, 7 194 людей вступили до університету у 2024 році. Найбільша кількість іноземців навчається на денній формі навчання, зокрема, 22 676 студентів. Проте, деякі обирають здобувати знання на заочній, дистанційній чи вечірній формі навчання.

Зазначається, що найбільша кількість іноземних студентів, які навчаються в Україні, з Китаю. Зокрема, 10 733 студенти. Наступною країною є Азербайджан - з 4308 студентами. Далі Індія - 1802 іноземці, Грузія - 1291, Марокко - 1283, Туреччина та Туркменістан по 858 студентів з кожної з країн. Окрім цих країн, в Україні також навчаються студенти з Нігерії, Росії та Болгарії.

Спеціальності та університети

МОН виділило 5 закладів вищої з найбільшою кількістю іноземних студентів. Зокрема це:

Київський національний університет технологій та дизайну - 1797 студентів;

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця - 1756;

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" - 1130;

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова - 1077;

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна - 989.

Найбільш популярною спеціальністю, яку обирають іноземні студенти є медицина. На ній навчаються 4488 іноземців. Студенти також часто обирають менеджмент, економіку, право, та фармацію.