Иностранные студенты в Украине. Сколько их и где учатся

В Украине учатся более 27 тысяч иностранцев. Больше всего иностранных студентов, получающих знания в украинских университетах, из Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства образования и науки Украины.

С началом полномасштабного вторжения количество иностранных студентов в Украине значительно снизилось. Однако, украинские высшие учебные заведения и в дальнейшем пользуются спросом среди иностранцев.

Сейчас в Украине учатся 27 226 иностранных студентов. Из них, 7 194 человек поступили в университет в 2024 году. Наибольшее количество иностранцев учится на дневной форме обучения, в частности, 22 676 студентов. Однако, некоторые выбирают получать знания на заочной, дистанционной или вечерней форме обучения.

Отмечается, что наибольшее количество иностранных студентов, обучающихся в Украине, из Китая. В частности, 10 733 студента. Следующей страной является Азербайджан - с 4308 студентами. Далее Индия - 1802 иностранца, Грузия - 1291, Марокко - 1283, Турция и Туркменистан по 858 студентов из каждой из стран. Кроме этих стран, в Украине также учатся студенты из Нигерии, России и Болгарии.

Специальности и университеты

МОН выделило 5 высших учебных заведений с наибольшим количеством иностранных студентов. В частности это:

Киевский национальный университет технологий и дизайна - 1797 студентов;

Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца - 1756;

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" - 1130;

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова - 1077;

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина - 989.

Наиболее популярной специальностью, которую выбирают иностранные студенты является медицина. На ней учатся 4488 иностранцев. Студенты также часто выбирают менеджмент, экономику, право, и фармацию.