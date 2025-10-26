Іноземні партнери допомагають Україні рятувати архіви: як працює книжковий "Ковчег"

Як працює "Ковчег"

Мобільна станція - це автономний контейнер розміром 3×5 метрів, оснащений усім необхідним для консервації, реставрації та захисту документів.

"У ньому можна висушити, відновити, вакуумувати або законсервувати матеріали. Головна фішка - мобільність: лабораторія може працювати там, де вона найбільше потрібна", - зазначив Сербін.

Проєкт профінансували платники податків Чехії та місцевий бізнес - загалом вдалося зібрати близько пів мільйона євро. Українські фахівці пройшли стажування в Чехії, після чого станція вже працювала у Київській області, зокрема в Бучі та Гостомелі, де постраждали архівні фонди. Зараз "Ковчег" функціонує в Національній науковій бібліотеці в Одесі.

Це лише перший етап міжнародної співпраці. Наразі готується "Ark-2" - станція зі сканерами для оцифрування документів на місцях, а також "Ark-3" - лабораторія для 3D-сканування музейних експонатів.

Іноземна література

Окрім реставрації, бібліотека розвиває міжнародний книгообмін.

"Ми передаємо посольствам сучасну українську літературу, а вони - свої книги. У нас представлено видання 82 мовами. На Набережно-Хрещатицькій уже діють зали іноземної літератури, і нині партнери звертаються до нас із пропозиціями відкрити полицю своєї країни", - розповів Сербін.