Иностранные партнеры помогают Украине спасать архивы: как работает книжный "Ковчег"

Как работает "Ковчег"

Мобильная станция - это автономный контейнер размером 3×5 метров, оснащенный всем необходимым для консервации, реставрации и защиты документов.

"В нем можно высушить, восстановить, вакуумировать или законсервировать материалы. Главная фишка - мобильность: лаборатория может работать там, где она больше всего нужна", - отметил Сербин.

Проект профинансировали налогоплательщики Чехии и местный бизнес - всего удалось собрать около полумиллиона евро. Украинские специалисты прошли стажировку в Чехии, после чего станция уже работала в Киевской области, в частности в Буче и Гостомеле, где пострадали архивные фонды. Сейчас "Ковчег" функционирует в Национальной научной библиотеке в Одессе.

Это лишь первый этап международного сотрудничества. Сейчас готовится "Ark-2" - станция со сканерами для оцифровки документов на местах, а также "Ark-3" - лаборатория для 3D-сканирования музейных экспонатов.

Иностранная литература

Кроме реставрации, библиотека развивает международный книгообмен.

"Мы передаем посольствам современную украинскую литературу, а они - свои книги. У нас представлены издания на 82 языках. На Набережно-Крещатицкой уже действуют залы иностранной литературы, и сейчас партнеры обращаются к нам с предложениями открыть полку своей страны", - рассказал Сербин.