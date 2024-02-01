В Україні планують запуск Національної електронної бібліотеки: що відомо
Українцям повідомили про створення Національної електронної бібліотеки України (НЕБУ), що зберігатиме документальну спадщину нашої держави.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про цю ініціативу.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Міністерство культури та інформаційної політики України (МКІП), Українська бібліотечна асоціація.
Учасники проекту
Про старт проекту створення Національної електронної бібліотеки України (НЕБУ) стало відомо ще в лютому 2023 року.
До нього долучилися представники:
- ВГО "Українська бібліотечна асоціація"
- Міністерства культури та інформаційної політики
- Державної архівної служби
- національних, державних, університетських та публічних бібліотек
- національних музеїв та архівів
- національних бібліотек Польщі, Естонії, Латвії, Німеччини та Великої Британії
Підтримують цю ініціативу ЮНЕСКО та Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій та установ (IFLA).
Навіщо створювати НЕБУ
Метою проекту є захист культурного надбання України в частині документальної спадщини, що знаходиться в інституціях пам'яті (бібліотеках, архівах, музеях тощо), шляхом:
- оцифрування
- створення надійної системи збереження
- надання доступу до цифрових копій об'єктів через інтернет на довготривалій основі
Що вже зроблено
31 січня поточного року відбувся круглий стіл, в межах якого було презентовано концепцію, положення, регламент роботи та дорожню карту з реалізації НЕБУ.
"Збереження історичних документів, забезпечення доступності до них в електронному форматі є сьогодні одним із викликів часу, який ми з вами успішно подолаємо, коли незабаром вийдемо на фіналізацію нашої тривалої, але системної роботи зі створення електронної бібліотеки", - наголосив т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.
У МКІП уточнили, що станом на тепер робоча група:
- конкретизувала перелік бібліотек та архівних установ, які долучать до реалізації проекту
- здійснила аналіз кількісних та якісних показників об'єктів документальної спадщини (для розуміння обсягів завдань)
- підготувала концепцію та план заходів для реалізації проекту
- розробила проект положення та регламенту роботи Національної електронної бібліотеки
Нагадаємо, раніше Національний музей історії України показав, як під час війни зберігає цінні експонати.
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