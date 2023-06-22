Іноземець відмовився очолити "Шахтар": відома причина

34-річний алленаторе відмовився від пропозиції "гірників". На рішення молодого тренера нібито вплинула позиція сім'ї, яка відмовилася переїжджати до України в умовах війни.

Сам Фаріолі був налаштований погодитися на співпрацю з "Шахтарем". Він навіть встиг домовитися про умови персонального контракту з чемпіоном України. Проте, згодом вийшов із перемовин.

Тепер головним кандидатом на посаду керманича "гірників" став Патрік ван Леувен. Нідерландець на чолі "Зорі" до останнього претендував на путівку в кваліфікацію Ліги чемпіонів. Зрештою, луганці фінішували на 3-й сходинці Прем'єр-ліги.

Чутки про звільнення головного тренера "Шахтаря" Йовічевіча з'явилися по завершенні сезону. Попри здобутий чемпіонський титул із оновленим складом донеччан, власник "гірників" Рінат Ахметов нібито залишився незадоволеним ігровим почерком команди. Проте, досі офіційно про відставку хорвата не повідомляли.