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Иностранец отказался возглавить "Шахтер": известна причина

Фото: Франческо Фариоли не приедет в Украину (aspor.com.tr)
Автор: Антон Федорцив

Из списка претендентов на должность главного тренера донецкого "Шахтера" выбыл итальянский специалист Франческо Фариоли.

Об этом заявил экс-журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал инсайдера.

34-летний алленаторе отказался от предложения "горняков". На решение молодого тренера якобы повлияла позиция семьи, отказавшейся переезжать в Украину в условиях войны.

Сам Фариоли был настроен согласиться на сотрудничество с "Шахтером". Он даже успел договориться об условиях персонального контракта с чемпионом Украины. Однако впоследствии вышел из переговоров.

Теперь главным кандидатом на должность наставника "горняков" стал Патрик ван Леувен. Нидерландец во главе "Зари" до последнего претендовал на путевку в квалификацию Лиги чемпионов. В конце концов, луганчане финишировали на 3-й строчке Премьер-лиги.

Слухи об уходе главного тренера "Шахтера" Йовичевича появились по завершении сезона. Несмотря на завоеванный чемпионский титул с обновленным составом дончан, владелец "горняков" Ринат Ахметов якобы остался недоволен игровым почерком команды. Однако до сих пор официально об отставке хорвата не сообщали.

К слову, ранее вратарь "Шахтера" Трубина стал самым дорогим футболистом чемпионата Украины.

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