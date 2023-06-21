Воротар двох збірних вибився в найдорожчі футболісти УПЛ: яка ринкова вартість

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Transfermarkt .

Популярний ресурс визначив нові ціни на понад чотири сотні українських гравців. 59 із них коштують 1 млн євро та більше.

Воротар збірної України та молодіжки "синьо-жовтих" Трубін подорожчав до 22 млн у євровалюті. З часу попереднього оновлення кіпер "набрав" 4 мільйони. Натомість 2 млн до цінника додав оборонець "гірників" Микола Матвієнко (20 млн). Доповнив трійку найдорожчих форвард "Дніпра-1" Артем Довбик – 15 млн у євровалюті.

Далі в топ-10 лише представники "Шахтаря" та київського "Динамо". Додали в ціні хавбеки донеччан Судаков (11 млн) і Бондаренко (8 млн). Натомість подешевшали зірки "Динамо" – воротар Бущан, центрхав Шапаренко (по 8 мільйонів) і півзахисник Буяльський (7 млн). Форвард і оборонець "гірників" Траоре та Бондар втримали попередній рівень.

Напередодні Transfermarkt оновив цінники на футболістів чемпіонату Англії. Вінгер "Челсі" Михайло Мудрик втратив у ціні 10 мільйонів. Ринкова ж вартість лідера збірної України Олександра Зінченка ("Арсенал") склав 42 млн євро.