Дипломаты раскритиковали законопроект Зеленского по судебной реформе

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Дипломаты критически оценили ряд положений законопроекта 1008

Послы ЕС и Канады обратились к народным депутатам с письмом по поводу законопроекта 1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины касательно деятельности органов судейского управления", внесенного в парламент президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Поддерживая в целом инициативу президента Зеленского, послы ЕС и Канады критически оценили ряд положений законопроекта 1008, который был одобрен комитетом по правовой политике 10 сентября.

Так, в обращении послов указывается на безосновательность сокращения количества судей ВС и применения люстрации к членам ВККС.

Послы также обращают внимание на то, что роль международных экспертов в процессе оценивания судей не должна быть формальной, а ограничение выбора экспертов только уже назначенными членами Общественного совета международных экспертов может быть неприемлемым для международных организаций.

Послы ЕС и Канады призывают доработать законопроект с участием международных экспертов, представителей гражданского общества и профессионального юридического сообщества.