Іноземні дипломати закликали переглянути судову реформу Зеленського

Посли Британії, Канади, Німеччини та ЄС вважають, що окремі положення закону про судову реформу слід доопрацювати
Посли Великої Британії, Канади, Німеччини та Європейського союзу та гендиректор ЄБРР закликають переглянути переглянути окремі положення законопроекту про судову реформу, який було ухвалено 16 жовтня Верховною радою. Про це йдеться у їхньому листі-зверненні до голови ВР Дмитра Разумкова, прем'єр-міністра Олексія Гончарука та голови Офісу президента Андрія Богдана, передає РБК-Україна з посиланням на "Судово-юридичну газету".
Основні зауваження дипломатів стосуються:
Дипломати готові зустрітися зі згаданими у заяві посадовцями, щоб пояснити загрози окремих положень ухваленого законопроекту.
Вони також закликали до співпраці з Венеціанською комісією з метою приведення закону у повну відповідність "спільним цінностям".
Фото: фотокопія заяви іноземних дипломатів
Нагадаємо, 16 жовтня народні депутати проголосували за судову реформу президента Володимира Зеленського в другому читанні, законопроект №1008 підтримали 236 депутатів.