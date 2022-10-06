Іноді нема чим стріляти. У окупантів на півдні спостерігаються проблеми з логістикою, - Гуменюк

Російські війська на півдні України мають проблеми з логістикою. Це пов'язано з тим, що ЗСУ працюють над знищенням транспортних артерій та складів БК.

Про це повідомляє РБК-Укріана з посиланням на слова керівника об'єднаного координаційного прес-центру "Південь" Наталії Гуменюк на брифінгу.