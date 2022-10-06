UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Іноді нема чим стріляти. У окупантів на півдні спостерігаються проблеми з логістикою, - Гуменюк

Фото: у окупантів на півдні спостерігаються проблеми з логістикою (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська на півдні України мають проблеми з логістикою. Це пов'язано з тим, що ЗСУ працюють над знищенням транспортних артерій та складів БК.

Про це повідомляє РБК-Укріана з посиланням на слова керівника об'єднаного координаційного прес-центру "Південь" Наталії Гуменюк на брифінгу.

Вона зазначила, що останніми днями інтенсивність обстрілів з боку російських військ не змінилася.

"Критичних змін не відбулося. (Інтенсивність - ред.) періодично зростає, а періодично зменшується... Це, швидше за все, пов'язано з перебоями в логістиці. Чого ми й намагалися досягти. Тобто знищення складів боєприпасів, знищення транспортних артерій... Це все позначається. І вони, дійсно, час від часу не можуть нічим стріляти, оскільки чекають на підвезення боєприпасів", - розповіла Гуменюк.

Нагадаємо, українські захисники продовжують просуватися на півдні нашої країни, зокрема на півночі Херсонської області. Однак окупанти не послаблюють обстріли позицій ЗСУ та населених пунктів.

Як відомо, вчора українським військам вдалося звільнити три села у Херсонській області – Нововоскресенське, Новогригорівка та Петропавлівка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяХерсон