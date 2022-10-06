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Иногда нечем стрелять. У оккупантов на юге наблюдаются проблемы с логистикой, - Гуменюк

Фото: у оккупантов на юге наблюдаются проблемы с логистикой (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска на юге Украины испытывают проблемы с логистикой. Это связано с тем, что ВСУ работают над уничтожением транспортных артерий и складов БК.

Об этом сообщает РБК-Укриана со ссылкой на слова руководителя объединенного координационного пресс-центра "Юг" Натальи Гуменюк на брифинге.

Она отметила, что за последние дни интенсивность обстрелов со стороны российских войск не изменилась.

"Критических изменения не произошло. (Интенсивность - ред.) периодически возрастает, а периодически уменьшается... Это, скорее всего, связано с перебоями в логистике. Чего мы и пытались достичь. То есть, уничтожение складов боеприпасов, уничтожение транспортных артерий... Это все сказывается. И они, действительно, время от времени не могут ничем стрелять, поскольку ожидают подвоза боеприпасов", - рассказала Гуменюк.

Напомним, украинские защитники продолжают продвигаться на юге нашей страны, в частности, на севере Херсонской области. Однако оккупанты не ослабляют обстрелы позиций ВСУ и населенных пунктов.

Как известно, вчера украинским войска удалось освободить три села в Херсонской области - Нововоскресенское, Новогригорьевка и Петропавловка.

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