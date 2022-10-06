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Яка ситуація на південному фронті: Гуменюк розповіла про наступ ЗСУ

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Україна, Четвер 06 жовтня 2022 13:46
Яка ситуація на південному фронті: Гуменюк розповіла про наступ ЗСУ Фото: ЗСУ продовжують просуватися у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники продовжують просуватися на півдні нашої країни, зокрема на півночі Херсонської області. Проте окупанти не послаблюють обстріли позицій ЗСУ та населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк під час брифінгу.

"Обстановка залишається напруженою і її розвиток дуже динамічний. Ви можете це бачити з відкритих джерел. Ми робимо активні дії, ми просуваємося. Є напрямки, на яких заглиблення по лінії фронту відбувається до 20 кілометрів. Це і звільнені населені пункти, вже вісім ми проголосили з початку місяця", - зазначила Гуменюк.

За її словами, обстріли ворога, зокрема іранськими дронами-камікадзе, частково пов'язані з успіхами ЗСУ на фронті. Таким чином російські війська намагаються тиснути на мирне населення та призупинити штурми українських захисників.

Водночас Гуменюк додала, що українські війська продовжують просуватися та деокупувати українські землі, відкидаючи противника.

"Люди зустрічають (українських військових - ред.) тепло, люди зустрічають зі сльозами, але це сльози щастя... Поступово люди починають розповідати, як вони жили за часів окупації, викривають ті моменти, які відбувалися там і які далі будуть покладені в основу кримінального провадження", - сказала речниця.

Нагадаємо, 4 жовтня в Оперативному командуванні "Південь" офіційно підтвердили звільнення восьми населених пунктів у Херсонській області.

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