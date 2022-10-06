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Іноді нема чим стріляти. У окупантів на півдні спостерігаються проблеми з логістикою, - Гуменюк

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Херсон, Четвер 06 жовтня 2022 14:03
Іноді нема чим стріляти. У окупантів на півдні спостерігаються проблеми з логістикою, - Гуменюк Фото: у окупантів на півдні спостерігаються проблеми з логістикою (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська на півдні України мають проблеми з логістикою. Це пов'язано з тим, що ЗСУ працюють над знищенням транспортних артерій та складів БК.

Про це повідомляє РБК-Укріана з посиланням на слова керівника об'єднаного координаційного прес-центру "Південь" Наталії Гуменюк на брифінгу.

Вона зазначила, що останніми днями інтенсивність обстрілів з боку російських військ не змінилася.

"Критичних змін не відбулося. (Інтенсивність - ред.) періодично зростає, а періодично зменшується... Це, швидше за все, пов'язано з перебоями в логістиці. Чого ми й намагалися досягти. Тобто знищення складів боєприпасів, знищення транспортних артерій... Це все позначається. І вони, дійсно, час від часу не можуть нічим стріляти, оскільки чекають на підвезення боєприпасів", - розповіла Гуменюк.

Нагадаємо, українські захисники продовжують просуватися на півдні нашої країни, зокрема на півночі Херсонської області. Однак окупанти не послаблюють обстріли позицій ЗСУ та населених пунктів.

Як відомо, вчора українським військам вдалося звільнити три села у Херсонській області – Нововоскресенське, Новогригорівка та Петропавлівка.

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