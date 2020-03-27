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Инициаторы дефолта являются врагами Украины, которые действуют в интересах РФ, - эксперт

Новости » Экономика     27.03.2020 - 16:17
Инициаторы дефолта являются врагами Украины, которые действуют в интересах РФ, - эксперт
Фото: Эрик Найман (facebook.com)

По словам Наймана, вслед за дефолтом может произойти крайнее обнищание украинцев

Экономические и социальные последствия дефолта в Украине будут крайне негативными для страны, его инициаторы действуют не в интересах Украины. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил инвестаналитик Эрик Найман.

"Повод для дефолта, кто хочет, тот всегда найдет. Но тут важно понимать, что экономические последствия и социальные последствия дефолта будут крайне негативными для Украины. Поэтому тот, кто попытается найти этот повод, он либо враг Украины, либо у него какой-то свой корыстный интерес", - сказал Найман.

По его словам, вслед за дефолтом может произойти крайнее обнищание украинцев, а в сочетании с коронавирусом - возможны даже голодные бунты.

"Это будет просто означать исчезновение Украины с карты политической. И реализуется план Кремля, который они вынашивают очень долго", - заявил инвестаналитик.

Напомним, 27 марта директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о значительном прогрессе в переговорах о новой программе расширенного финансирования (EFF) для Украины.

Она также отметила, что ранее обусловленное финансирование на сумму $ 5,5 млрд может быть увеличено при условии принятия Украиной законодательство по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также относительно земельной реформы.

Ранее РБК-Украина писало, что заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив заявила, что МВФ ожидает от Украины принятия закона "о банках". Отметим, что это закон должен сделать невозможным возвращение бывшим собственникам национализированных банков.

Как писало РБК-Украина, по мнению руководителя аналитического отдела Concorde Capital Александра Паращия, в настоящее время нет никаких оснований для объявления Украиной дефолта.

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Новости Украины МВФдефолт
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