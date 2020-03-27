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Ініціатори дефолту є ворогами України, які діють в інтересах РФ, - експерт

Новини » Економіка     27.03.2020 - 16:17
Ініціатори дефолту є ворогами України, які діють в інтересах РФ, - експерт
Фото: Ерік Найман (facebook.com)

За словами Наймана, слідом за дефолтом може статися крайнє зубожіння українців

Економічні та соціальні наслідки дефолту в Україні будуть вкрай негативними для країни, його ініціатори діють не в інтересах України. Про це в коментары РБК-Україна заявив інвестаналітик Ерік Найман.

"Привід для дефолту, хто хоче, той завжди знайде. Але тут важливо розуміти, що економічні наслідки й соціальні наслідки дефолту будуть вкрай негативними для України. Тому той, хто спробує знайти цей привід, він або ворог України, або у нього якийсь свій корисливий інтерес", - сказав Найман.

За його словами, слідом за дефолтом може статися крайнє зубожіння українців, а в поєднанні з коронавірусом - можливі навіть голодні бунти.

"Це буде просто означати зникнення України з карти політичної. І реалізується план Кремля, який вони виношують дуже довго", - заявив інвестаналітик.

Нагадаємо, 27 березня директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила про значний прогрес у переговорах про нову програму розширеного фінансування (EFF) для України.

Вона також зазначила, що раніше обумовлене фінансування на суму $ 5,5 млрд може бути збільшено за умови прийняття Україною законодавства щодо вдосконалення структури регулювання у банківському секторі, а також щодо земельної реформи.

Раніше РБК-Україна писало, що заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів заявила, що МВФ очікує від України ухвалення закону "про банки". Відзначимо, що цей закон повинен зробити неможливим повернення колишнім власникам націоналізованих банків.

Як повідомляло РБК-Україна, на думку керівника аналітичного відділу Concorde Capital Олександра Паращія, зараз немає ніяких підстав для оголошення Україною дефолту.

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