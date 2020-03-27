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Глава МВФ заявила о возможности увеличить финансирование для Украины

Новости » Экономика     27.03.2020 - 05:40
Глава МВФ заявила о возможности увеличить финансирование для Украины
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Умиви для увеличения финансирования - закон о банках и земельная реформа

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о значительном прогрессе в переговорах о новой программе расширенного финансирования (EFF) для Украины. Об этом говорится с ее официальном заявлении, размещенном на сайте МВФ.

Она также назвала условия, при которых ранее обусловленное финансирование на сумму $5,5 млрд может быть увеличено.

"Принятие законодательства по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также относительно земельной реформы позволило бы быстро продвинуться вперед и завершить работу над параметрами нового договора, с доступом к большим ресурсам, чем предполагалось ранее", - подчеркнула Георгиева.

Напомним, Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду проект закона №3260 "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

Ранее РБК-Украина писало, что заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив заявила, что МВФ ожидает от Украины принятия закона "о банках". Отметим, что это закон должен сделать невозможным возвращение бывшим собственникам национализированных банков.

Отметим, что Национальный банк Украины договаривается с МВФ о двух программах поддержки. Сейчас активизированы переговоры с МВФ относительно новой программы расширенного финансирования, а результаты будут в ближайшие недели.

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