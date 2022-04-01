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Инициативы от других стран, не должны замораживать конфликт с Россией, - Кулеба

Фото: глава МИД Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина требует, чтобы Российская Федерация вывела свои войска к позициям, которые она занимала еще 23 февраля. Никакие инициативы стран не должны замораживать конфликт с оккупантом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы.

По словам министра, Украина новость иметь разные решения для любого развития сценария. Инициативы от Польши являются полезными, поскольку она является членом НАТО и может продвигать свои идеи внутри альянса.

"Но у нас есть определенные предостережения к любой инициативе от тех или иных стран. Эти инициативы не должны замораживать конфликт. С 24 февраля наши дополнительные территории были оккупированы. Наша позиция заключается в том, что Россия должна выйти на позиции, которые она занимала по состоянию на 23 февраля. Поэтому ни одна инициатива, которая будет способствовать фиксированию нынешнего статуса кво, не будет способствовать нашим интересам", - заявил Кулеба.

Война России против Украины длится тридцать семь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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