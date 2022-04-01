RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ініціативи від інших країн, не повинні заморожувати конфлікт з Росією, - Кулеба

Фото: голова МЗС Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна вимагає, аби Російська Федерація вивела свої війська до позицій, які вона займала ще 23 лютого. Жодні ініціативи країн не повинні заморожувати конфлікт з окупантом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Міністерства закордонних справ Дмитра Кулеби.

За словами міністра, Україна новина мати різні рішення для будь-якого розвитку сценарію. Ініціативи від Польщі є корисними, оскільки вона є членом НАТО й може просувати свої ідеї всередині альянсу.

"Але у нас є певні застереження до будь-якої ініціативи від тих чи інших країн. Ці ініціативи не повинні заморожувати конфлікт. З 24 лютого наші додаткові території були окуповані. Наша позиція полягає в тому, що Росія має вийти на позиції, які вона займала станом на 23 лютого. Тому жодна ініціатива, яка сприятиме фіксуванню нинішнього статусу кво, не сприятиме нашим інтересам", - заявив Кулеба.

Війна Росії проти України триває тридцять сім днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна