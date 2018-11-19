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По инициативе президента на новый аэропорт в Днепре из госбюджета выделят 200 млн грн

Новости » Инфраструктура    19.11.2018 - 19:41
По инициативе президента на новый аэропорт в Днепре из госбюджета выделят 200 млн грн
Фото: Андрей Павелко (УНИАН)

Средства выделят на строительство и проектирование аэропорта

Народный депутат Украины, глава бюджетного комитета Верховной рады Андрей Павелко сообщил, что по инициативе президента Украины Петра Порошенка в госбюджете 2019 включат 200 млн грн на проектирование и строительство нового аэропорта в Соленом. Об этом он сообщил в комментарии ИА «МОСТ-ДНЕПР».

Выделение средств на строительство нового аэропорта в Днепре президент назвал одним из условий принятие госбюджета на 2019 год.

«В 2019 году из государственного бюджета выделят средства на строительство нового аэропорта в пгт Соленом. Отдельной строкой в госбюджете по инициативе президента предусмотрены  200 млн грн. На последнем совещании с Кабмином была поставлена задача от Петра Порошенко о том, что в Днепре должен быть современный аэропорт. Рабочее название аэропорта - «Приднепровье», - сообщил Павелко.

Как известно, в настоящее время зарегистрирована поправка к бюджету о выделении средств в размере 1 млрд грн на строительство современного аэропорта в Днепре. Поправку подписали нардепы Андрей Павелко, Иван Куличенко, Максим Курячий, Татьяна Рычкова.

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