По инициативе президента на новый аэропорт в Днепре из госбюджета выделят 200 млн грн

Фото: Андрей Павелко (УНИАН)

Средства выделят на строительство и проектирование аэропорта

Народный депутат Украины, глава бюджетного комитета Верховной рады Андрей Павелко сообщил, что по инициативе президента Украины Петра Порошенка в госбюджете 2019 включат 200 млн грн на проектирование и строительство нового аэропорта в Соленом. Об этом он сообщил в комментарии ИА «МОСТ-ДНЕПР».

Выделение средств на строительство нового аэропорта в Днепре президент назвал одним из условий принятие госбюджета на 2019 год.

«В 2019 году из государственного бюджета выделят средства на строительство нового аэропорта в пгт Соленом. Отдельной строкой в госбюджете по инициативе президента предусмотрены 200 млн грн. На последнем совещании с Кабмином была поставлена задача от Петра Порошенко о том, что в Днепре должен быть современный аэропорт. Рабочее название аэропорта - «Приднепровье», - сообщил Павелко.

Как известно, в настоящее время зарегистрирована поправка к бюджету о выделении средств в размере 1 млрд грн на строительство современного аэропорта в Днепре. Поправку подписали нардепы Андрей Павелко, Иван Куличенко, Максим Курячий, Татьяна Рычкова.