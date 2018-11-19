За ініціативою президента на новий аеропорт у Дніпрі з держбюджету виділять 200 млн грн

Фото: Андрій Павелко (УНІАН)

Кошти виділять на будівництво і проектування аеропорту

Народний депутат України, голова бюджетного комітету Верховної ради Андрій Павелко повідомив, що за ініціативи президента України Петра Порошенка у держбюджеті 2019 включать 200 млн грн на проектування і будівництво нового аеропорту у Солоному. Про це він повідомив в коментарі ІА «МОСТ-ДНЕПР».

Виділення коштів на будівництво нового аеропорту у Дніпрі президент назвав однією з умов прийняття держбюджету на 2019 рік.

«В 2019 році з державного бюджету виділять кошти на будівництво нового аеропорту у смт Солоне. Окремим рядком у державному бюджеті за ініціативи президента передбачено 200 млн грн. На останній нараді з Кабміном було поставлено завдання від Петра Порошенка про те, що в Дніпрі має бути сучасний аеропорт. Робоча назва аеропорту - «Придніпров'я», - повідомив Павелко.

Як відомо, в даний час зареєстрована поправка до бюджету щодо виділення коштів у розмірі 1 млрд грн на будівництво сучасного аеропорту в Дніпрі. Поправку підписали нардепи Андрій Павелко, Іван Куліченко, Максим Курячий, Тетяна Ричкова.