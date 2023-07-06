"Ініціатива в наших руках". Залужний розповів генералу Міллі про хід наступу ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний сьогодні, 6 липня, провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Залужного у Telegram .

Ситуація на фронті

Залужний розповів Міллі про оперативну обстановку на фронті. За його словами, українські військові продовжують ведення активних наступальних дій.

"Ситуація розвивається згідно з планом, ініціатива - у наших руках", - сказав головнокомандувач ЗСУ.

Потреби Сил оборони України

"З генералом Міллі також обговорили актуальні потреби Збройних сил в озброєнні та боєприпасах задля продовження визволення української території від російських окупантів", - пише Залужний.

Він висловив подяку за підтримку та допомогу, а також привітав з Днем незалежності США, який американський народ відзначив напередодні.

Наступ ЗСУ

Українські військові ведуть активні наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському і Бердянському напрямках. За останній тиждень ЗСУ звільнили ще 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні.

Раніше Валерій Залужний розповів, що його дратують коментарі про те, що контрнаступ відбувається повільніше, ніж очікувалося.

"Це не шоу, яке весь світ дивиться і на яке робить ставки чи щось таке. Кожен день, кожен метр дається кров'ю", - заявив головнокомандувач.

Сьогодні Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках та закріплюються на досягнутих рубежах.