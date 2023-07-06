"Инициатива в наших руках". Залужный рассказал генералу Милли о ходе наступления ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сегодня, 6 июля, провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Залужного в Telegram .

Ситуация на фронте

Залужный рассказал Милле об оперативной обстановке на фронте. По его словам, украинские военные продолжают ведение активных наступательных действий.

"Ситуация развивается согласно плану, инициатива - в наших руках", - сказал

Потребности Сил обороны Украины

"С генералом Милли также обсудили актуальные потребности Вооруженных сил в вооружении и боеприпасах для продолжения освобождения украинской территории от российских оккупантов", - пишет Залужный.

Он выразил благодарность за поддержку и помощь, а также поздравил с Днем независимости США, который американский народ отметил накануне.

Наступление ВСУ

Украинские военные ведут активные наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. За последнюю неделю ВСУ освободили еще 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км на юге.

Ранее Валерий Залужный рассказал, что его раздражают комментарии о том, что контрнаступление происходит медленнее, чем ожидалось.

"Это не шоу, которое весь мир смотрит и на которое делает ставки или что-нибудь такое. Каждый день, каждый метр дается кровью", - заявил главнокомандующий.

Сегодня Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на достигнутых рубежах.