Ініціатива на фронті належить Україні, - ексдиректор ЦРУ Петреус

Ініціатива належить Україні

За словами Петреуса, попри заяви глави Кремля про начебто значний прогрес на фронті, реальна картина зовсім інша.

"Я вважаю, що на фронті ініціатива належить Україні, оскільки Росія не здатна досягти того, чого прагнула. Попри твердження Володимира Путіна про те, що вони досягають значного прогресу, це просто не відповідає дійсності", - зазначив ексдиректор ЦРУ.

Він додав, що українські війська не дозволяють росіянам виконати плани весняно-літньої кампанії - зокрема захопити решту Донецької області та так звані укріплені міста.

"Вони навіть ще не дійшли до укріплених міст, а лише перебувають на підступах до них", - наголосив Петреус.

Понад тисяча втрат на день

Петреус звернув увагу на масштаб втрат, яких зазнає російська армія щодня.

"Україна не лише не дає Росії досягти її цілей, а й завдає росіянам надзвичайних втрат. Понад 1 000 убитих і поранених на день - для мене це, чесно кажучи, просто немислимо", - розповів він.

Ексдиректор ЦРУ нагадав, що обіймав п'ять командних посад у званні генерала, зокрема три - у званні чотиризіркового генерала: в Іраку, Афганістані та Центральному командуванні. За його словами, навіть такий досвід не дає змоги осягнути масштаби нинішніх втрат російської армії.

Ізоляція Криму

За словами Петреуса, Україна утримує ініціативу і завдяки тому, що відрізає окупований Крим від постачання з Росії.

Сили безпілотних засобів знищили понад 275 суден - катерів, танкерів, поромів та барж, які використовували для постачання півострова;

українські сили здатні уражати цілі на мосту через Керченську протоку;

під ударом залишається дорога з Росії вздовж південного узбережжя, яка веде до Криму.

Знищення протиповітряної оборони

Петреус розповів, що українські війська послідовно знищують російські системи протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема "С-400".

"Вони знищують ці системи, а це означає, що в найближчі місяці їхні атаки на Російську Федерацію стануть більш успішними", - підсумував ексдиректор ЦРУ.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що в цій війні більше не може бути перемоги для обох сторін - лише зупинка бойових дій заради людських життів. За його словами, метою Кремля є не окремі території, а повне підпорядкування всієї України.