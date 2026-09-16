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Инициатива на фронте принадлежит Украине, - эксдиректор ЦРУ Петреус

08:40 16.09.2026 Ср
3 мин
aimg Елена Чупровская aimg Милан Лелич
Фото: экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус (Виталий Носач, РБК-Украина)

Россия не способна достичь целей, которые ставила перед собой на весенне-летнюю кампанию, а за попытку продвинуться платит безумными потерями.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил эксдиректор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Петреус.

Инициатива принадлежит Украине

По словам Петреуса, несмотря на заявления главы Кремля о вроде бы значительном прогрессе на фронте, реальная картина совсем другая.

"Я считаю, что на фронте инициатива принадлежит Украине, поскольку Россия не способна достичь того, к чему стремилась. Несмотря на утверждение Владимира Путина о том, что они достигают значительного прогресса, это просто не соответствует действительности", - отметил эксдиректор ЦРУ.

Он добавил, что украинские войска не позволяют россиянам выполнить планы весенне-летней кампании - в частности, захватить оставшиеся Донецкой области и так называемые укрепленные города.

"Они даже еще не дошли до укрепленных городов, а только находятся на подступах к ним", - подчеркнул Петреус.

Более тысячи потерь в день

Петреус обратил внимание на масштаб потерь, которые терпит российская армия каждый день.

"Украина не только не дает России достичь ее целей, но и наносит россиянам чрезвычайные потери. Более 1 000 убитых и раненых в день - для меня это, честно говоря, просто немыслимо ", - рассказал он.

Эксдиректор ЦРУ напомнил, что занимал пять командных должностей в звании генерала, в том числе три – в звании четырехзвездочного генерала: в Ираке, Афганистане и Центральном командовании. По его словам, даже такой опыт не позволяет постичь масштабы нынешних потерь российской армии.

Изоляция Крыма

По словам Петреуса, Украина удерживает инициативу и благодаря тому, что отрезает оккупированный Крым от поставок из России.

  • Силы беспилотных средств уничтожили более 275 судов - катеров, танкеров, паромов и барж, которые использовали для снабжения полуострова;
  • украинские силы способны поражать цели на мосту через Керченский пролив;
  • под ударом остается дорога из России вдоль южного побережья, ведущая в Крым.

Уничтожение противовоздушной обороны

Петреус рассказал, что украинские войска последовательно уничтожают российские системы противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе "С-400".

"Они уничтожают эти системы, а это значит, что в ближайшие месяцы их атаки на Российскую Федерацию станут успешнее", - подытожил эксдиректор ЦРУ.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этой войне больше не может быть победы для обеих сторон - лишь остановка боевых действий ради человеческих жизней. По его словам, цель Кремля - не отдельные территории, а полное подчинение всей Украины.

Как сообщало РБК-Украина, сейчас идет подготовка к встрече Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке в конце сентября.

Кроме того,Зеленский прокомментировал идею "энергетического перемирия" между Украиной и Россией, ранее озвученную Трампом. Президент заявил, что Киев готов к такой договоренности, но отметил разницу в подходах сторон к энергетике.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, для России энергетическая инфраструктура связана с продажей нефти и газа, тогда как для Украины - это электроэнергия в домах граждан.

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