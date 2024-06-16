Інгаляції чи "швидка". Лікарі пояснили, що робити під час нападу бронхіальної астми

Бронхіальна астма - це хронічне захворювання бронхів, яке може бути вкрай небезпечним для людини. Під час нападу астми дихальні шляхи звужуються, їх стінки потовщуються та виділяють багато слизу. В результаті людина задихається, хрипить і кашляє. Залежно від захворювання ці симптоми можуть бути періодичними або постійними.

Зазвичай інгалятора достатньо, щоб контролювати напади. Якщо ж вас турбують сильна задишка і хрипи, особливо вночі та вранці, для дихання доводиться напружувати грудні м’язи, важко говорити й симптоми не зникають після інгаляцій - зверніться до свого лікаря.

Що робити, якщо у вас почався напад астми

Це може бути складно, але всіма силами намагайтеся зберігати спокій, бо паніка зробить тільки гірше.

Скористайтеся своїм інгалятором із препаратом, який розширює бронхи.

із препаратом, який розширює бронхи. Стійте або сидіть прямо - таке положення допомагає збільшити потік повітря.

Кілька разів виміряйте потік повітря з легень пікфлоуметром, це дасть зрозуміти, чи розширюються ваші дихальні шляхи і, чи стає вам краще.

Якщо дихання не покращується впродовж кількох хвилин після інгаляції або виникає сонливість - телефонуйте 103.

"У жодному разі не їдьте до лікарні самі. Поки “швидка” в дорозі, продовжуйте користуватися інгалятором", - наголосили в службі.

Що може спровокувати напад

За словами лікарів, тригерами нападів астми часто є шерсть тварин, пил, цвіль, пилок, тютюновий дим, забруднене або холодне повітря, стрес, застуда тощо.

Проте регулярний прийом ліків може значно зменшити вираженість симптомів.