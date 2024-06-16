Інгаляції чи "швидка". Лікарі пояснили, що робити під час нападу бронхіальної астми

Люди, що мають підтверджений діагноз бронхіальної астми зазвичай мають рекомендації від лікаря щодо того, як краще купірувати приступ самостійно, однак інколи ситуація виходить з-під контролю. В такому випадку перш за все варто зберігати спокій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної служби здоров'я України.
Бронхіальна астма - це хронічне захворювання бронхів, яке може бути вкрай небезпечним для людини. Під час нападу астми дихальні шляхи звужуються, їх стінки потовщуються та виділяють багато слизу. В результаті людина задихається, хрипить і кашляє. Залежно від захворювання ці симптоми можуть бути періодичними або постійними.
Зазвичай інгалятора достатньо, щоб контролювати напади. Якщо ж вас турбують сильна задишка і хрипи, особливо вночі та вранці, для дихання доводиться напружувати грудні м’язи, важко говорити й симптоми не зникають після інгаляцій - зверніться до свого лікаря.
"У жодному разі не їдьте до лікарні самі. Поки “швидка” в дорозі, продовжуйте користуватися інгалятором", - наголосили в службі.
За словами лікарів, тригерами нападів астми часто є шерсть тварин, пил, цвіль, пилок, тютюновий дим, забруднене або холодне повітря, стрес, застуда тощо.
Проте регулярний прийом ліків може значно зменшити вираженість симптомів.
Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я пояснили, чому розвивається бронхіальна астма та який догляд потрібен.
До того ж варто зауважити, що ліки проти бронхіальної астми входять до списку "Доступних ліків". РБК-Україна розповідало, хто та як може забрати ліки в аптеці за е-рецептом.
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