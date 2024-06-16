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Інгаляції чи "швидка". Лікарі пояснили, що робити під час нападу бронхіальної астми

Фото: як діяти під час нападу бронхіальної астми (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Люди, що мають підтверджений діагноз бронхіальної астми зазвичай мають рекомендації від лікаря щодо того, як краще купірувати приступ самостійно, однак інколи ситуація виходить з-під контролю. В такому випадку перш за все варто зберігати спокій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної служби здоров'я України.

Бронхіальна астма - це хронічне захворювання бронхів, яке може бути вкрай небезпечним для людини. Під час нападу астми дихальні шляхи звужуються, їх стінки потовщуються та виділяють багато слизу. В результаті людина задихається, хрипить і кашляє. Залежно від захворювання ці симптоми можуть бути періодичними або постійними.

Зазвичай інгалятора достатньо, щоб контролювати напади. Якщо ж вас турбують сильна задишка і хрипи, особливо вночі та вранці, для дихання доводиться напружувати грудні м’язи, важко говорити й симптоми не зникають після інгаляцій - зверніться до свого лікаря.

Що робити, якщо у вас почався напад астми

  • Це може бути складно, але всіма силами намагайтеся зберігати спокій, бо паніка зробить тільки гірше.
  • Скористайтеся своїм інгалятором із препаратом, який розширює бронхи.
  • Стійте або сидіть прямо - таке положення допомагає збільшити потік повітря.
  • Кілька разів виміряйте потік повітря з легень пікфлоуметром, це дасть зрозуміти, чи розширюються ваші дихальні шляхи і, чи стає вам краще.
  • Якщо дихання не покращується впродовж кількох хвилин після інгаляції або виникає сонливість - телефонуйте 103.

"У жодному разі не їдьте до лікарні самі. Поки “швидка” в дорозі, продовжуйте користуватися інгалятором", - наголосили в службі.

Що може спровокувати напад

За словами лікарів, тригерами нападів астми часто є шерсть тварин, пил, цвіль, пилок, тютюновий дим, забруднене або холодне повітря, стрес, застуда тощо.

Проте регулярний прийом ліків може значно зменшити вираженість симптомів.

 

 

 

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я пояснили, чому розвивається бронхіальна астма та який догляд потрібен.

До того ж варто зауважити, що ліки проти бронхіальної астми входять до списку "Доступних ліків". РБК-Україна розповідало, хто та як може забрати ліки в аптеці за е-рецептом.

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