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Чому розвивається бронхіальна астма та який догляд потрібен: пояснення МОЗ

Неділя 12 травня 2024 02:55
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Чому розвивається бронхіальна астма та який догляд потрібен: пояснення МОЗ Фото: Чому розвивається бронхіальна астма та який догляд потрібен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Бронхіальна астма є найпоширенішою хронічною хворобою серед дітей. Захворювання проявляється нападами задушливого сухого кашлю та проблемами з видихом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).

Внаслідок чого розвивається хвороба

Однозначної відповіді немає, втім, відомом, що істотний вплив має генетична схильність, алергії, часті хвороби дихальних шляхів, забруднене повітря. Найчастіше хвороба проявляється в дитинстві, а симптоми можуть турбувати з різною частотою, нерідко вночі.

Залежно від періодичності та тяжкості симптомів виділяють:

  • інтермітуючий - з рідкісними проявами;
  • постійний типи перебігу хвороби - легкий, середньої тяжкості та тяжкий.

Захворювання потребує постійного, тривалого й часто пожиттєвого лікування.

Чи необхідна вакцинація

"Людям, які мають бронхіальну астму, важливо пам’ятати про захист від інфекцій — вакцинацію. Адже прояви інфекційних захворювань можуть провокувати напади, а дихальна система пацієнтів/ок з астмою більш вразлива до дії різних збудників", - розповідає МОЗ.

Лікування астми є персоналізованим. Не можна самостійно призначити собі препарати. За планом терапії й іншого - важливо звернутись до компетентного фахівця.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як діяти у разі укусу кліща та як себе захистити.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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