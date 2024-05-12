Чому розвивається бронхіальна астма та який догляд потрібен: пояснення МОЗ
Бронхіальна астма є найпоширенішою хронічною хворобою серед дітей. Захворювання проявляється нападами задушливого сухого кашлю та проблемами з видихом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).
Внаслідок чого розвивається хвороба
Однозначної відповіді немає, втім, відомом, що істотний вплив має генетична схильність, алергії, часті хвороби дихальних шляхів, забруднене повітря. Найчастіше хвороба проявляється в дитинстві, а симптоми можуть турбувати з різною частотою, нерідко вночі.
Залежно від періодичності та тяжкості симптомів виділяють:
- інтермітуючий - з рідкісними проявами;
- постійний типи перебігу хвороби - легкий, середньої тяжкості та тяжкий.
Захворювання потребує постійного, тривалого й часто пожиттєвого лікування.
Чи необхідна вакцинація
"Людям, які мають бронхіальну астму, важливо пам’ятати про захист від інфекцій — вакцинацію. Адже прояви інфекційних захворювань можуть провокувати напади, а дихальна система пацієнтів/ок з астмою більш вразлива до дії різних збудників", - розповідає МОЗ.
Лікування астми є персоналізованим. Не можна самостійно призначити собі препарати. За планом терапії й іншого - важливо звернутись до компетентного фахівця.
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