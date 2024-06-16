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Ингаляции или "скорая". Врачи объяснили, что делать во время приступа бронхиальной астмы

Фото: как действовать во время приступа бронхиальной астмы (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Люди, имеющие подтвержденный диагноз бронхиальной астмы, обычно имеют рекомендации от врача относительно того, как лучше купировать приступ самостоятельно, однако иногда ситуация выходит из-под контроля. В таком случае прежде всего следует сохранять спокойствие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной службы здоровья Украины.

Бронхиальная астма - это хроническое заболевание бронхов, которое может быть крайне опасно для человека. Во время приступа астмы дыхательные пути сужаются, стенки утолщаются и выделяют много слизи. В результате человек задыхается, хрипит и кашляет. В зависимости от заболевания эти симптомы могут быть периодическими или постоянными.

Обычно ингалятора достаточно, чтобы контролировать приступы. Если вас беспокоят сильная одышка и хрипы, особенно ночью и утром, для дыхания приходится напрягать грудные мышцы, трудно говорить и симптомы не исчезают после ингаляций - обратитесь к своему врачу.

Что делать, если у вас начался приступ астмы

  • Это может быть сложно, но всеми силами старайтесь сохранять спокойствие, потому что паника сделает только хуже.
  • Воспользуйтесь своим ингалятором с препаратом, расширяющим бронхи.
  • Стойте или сидите прямо - такое положение помогает увеличить поток воздуха.
  • Несколько раз измерьте поток воздуха из легких пикфлоуметром, это даст понять, расширяются ли ваши дыхательные пути и становится ли вам лучше.
  • Если дыхание не улучшается в течение нескольких минут после ингаляции или возникает сонливость - звоните 103 .

"Ни в коем случае не езжайте в больницу сами. Пока скорая в дороге, продолжайте пользоваться ингалятором", - подчеркнули в службе.

Что может спровоцировать нападение

По словам врачей, триггерами приступов астмы часто являются шерсть животных, пыль, плесень, пыльца, табачный дым, загрязненный или холодный воздух, стресс, простуда и т.д.

Однако регулярный прием лекарств может значительно уменьшить выраженность симптомов.

 

 

 

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения объяснили, почему развивается бронхиальная астма и какой уход нужен.

К тому же следует отметить, что лекарство против бронхиальной астмы входит в список "Доступных лекарств". РБК-Украина рассказывала, кто и как может забрать лекарства в аптеке по е-рецепту.

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