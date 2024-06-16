Ингаляции или "скорая". Врачи объяснили, что делать во время приступа бронхиальной астмы

Бронхиальная астма - это хроническое заболевание бронхов, которое может быть крайне опасно для человека. Во время приступа астмы дыхательные пути сужаются, стенки утолщаются и выделяют много слизи. В результате человек задыхается, хрипит и кашляет. В зависимости от заболевания эти симптомы могут быть периодическими или постоянными.

Обычно ингалятора достаточно, чтобы контролировать приступы. Если вас беспокоят сильная одышка и хрипы, особенно ночью и утром, для дыхания приходится напрягать грудные мышцы, трудно говорить и симптомы не исчезают после ингаляций - обратитесь к своему врачу.

Что делать, если у вас начался приступ астмы

Это может быть сложно, но всеми силами старайтесь сохранять спокойствие, потому что паника сделает только хуже.

Воспользуйтесь своим ингалятором с препаратом, расширяющим бронхи.

с препаратом, расширяющим бронхи. Стойте или сидите прямо - такое положение помогает увеличить поток воздуха.

Несколько раз измерьте поток воздуха из легких пикфлоуметром, это даст понять, расширяются ли ваши дыхательные пути и становится ли вам лучше.

Если дыхание не улучшается в течение нескольких минут после ингаляции или возникает сонливость - звоните 103 .

"Ни в коем случае не езжайте в больницу сами. Пока скорая в дороге, продолжайте пользоваться ингалятором", - подчеркнули в службе.

Что может спровоцировать нападение

По словам врачей, триггерами приступов астмы часто являются шерсть животных, пыль, плесень, пыльца, табачный дым, загрязненный или холодный воздух, стресс, простуда и т.д.

Однако регулярный прием лекарств может значительно уменьшить выраженность симптомов.