Ингаляции или "скорая". Врачи объяснили, что делать во время приступа бронхиальной астмы

Люди, имеющие подтвержденный диагноз бронхиальной астмы, обычно имеют рекомендации от врача относительно того, как лучше купировать приступ самостоятельно, однако иногда ситуация выходит из-под контроля. В таком случае прежде всего следует сохранять спокойствие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной службы здоровья Украины.
Бронхиальная астма - это хроническое заболевание бронхов, которое может быть крайне опасно для человека. Во время приступа астмы дыхательные пути сужаются, стенки утолщаются и выделяют много слизи. В результате человек задыхается, хрипит и кашляет. В зависимости от заболевания эти симптомы могут быть периодическими или постоянными.
Обычно ингалятора достаточно, чтобы контролировать приступы. Если вас беспокоят сильная одышка и хрипы, особенно ночью и утром, для дыхания приходится напрягать грудные мышцы, трудно говорить и симптомы не исчезают после ингаляций - обратитесь к своему врачу.
"Ни в коем случае не езжайте в больницу сами. Пока скорая в дороге, продолжайте пользоваться ингалятором", - подчеркнули в службе.
По словам врачей, триггерами приступов астмы часто являются шерсть животных, пыль, плесень, пыльца, табачный дым, загрязненный или холодный воздух, стресс, простуда и т.д.
Однако регулярный прием лекарств может значительно уменьшить выраженность симптомов.
Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения объяснили, почему развивается бронхиальная астма и какой уход нужен.
К тому же следует отметить, что лекарство против бронхиальной астмы входит в список "Доступных лекарств". РБК-Украина рассказывала, кто и как может забрать лекарства в аптеке по е-рецепту.
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