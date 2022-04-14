UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Информировали врага и запугивали население. В Одессе разоблачили преступную группировку

Фото: СБУ разоблачила в Одессе преступную группировку (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Служба безопасности разоблачила преступную группировку, которая сотрудничала с врагом. Злоумышленники занимались террором и запугиванием, а также информировали оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Отмечается, что мощная преступная группировка в Одессе хотела после захвата города присоединиться к оккупационной "власти". Участники поддерживали связь с российскими кураторами, информировали о ситуации, терроризировали и запугивали местное население.

Некоторые члены группы устроились в территориальную оборону и собирали информацию. Они должны были "охотиться" на правоохранителей и активистов-патриотов.

СБУ задержала лидеров и участников преступной группировки, среди которых известные в криминальных кругах "Эмиль Варшавский" и "Пейзулаев". Одного из организаторов, который является иностранцем, депортировали из Украины. Другому лидеру, находящемуся за границей, - запрещен въезд.

Напомним, следователи сообщили подозрение коллаборанту, который помогал российским оккупантам в Буче обустраивать огневые позиции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныОдессаСлужба безопасности Украины