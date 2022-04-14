Інформували ворога та залякували населення. В Одесі викрили злочинне угруповання

Зазначається, що потужне злочинне угруповання в Одесі хотіло після захопленням міста приєднатися до окупаційної "влади". Учасники підтримували зв'язок з російськими кураторами, інформували про ситуацію, тероризували і залякували місцеве населення.

Деякі члени групи влаштувалися в територіальну оборону та збирали інформацію. Вони повинні були "полювати" на правоохоронців і активістів-патріотів.

СБУ затримала лідерів і учасників злочинного угруповання, серед яких відомі у кримінальних колах "Еміль Варшавський" і "Пайзулаєв". Одного з організаторів, який є іноземцем, депортували з України. Іншому лідеру, який перебуває за кордоном, - заборонено в’їзд.