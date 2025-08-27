ua en ru
Информация о завышенных ценах на электроэнергию является манипуляцией, - эксперт

Украина, Среда 27 августа 2025 16:00
Информация о завышенных ценах на электроэнергию является манипуляцией, - эксперт
Автор: Юлия Бойко

Некоторые представители металлургического бизнеса пытаются создать впечатление, что украинская электроэнергия стоит дороже, чем в Европе. Это - сознательная манипуляция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление эксперта по вопросам энергетики, руководителя спецпроектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева.

"Они думают, что рынок должен быть подстроен под них, а не они под рынок", - констатирует он.

По словам Рябцева, деятельность предприятий может быть убыточной "при любой цене на электрическую энергию, даже при нулевых ценах", если бизнес и в дальнейшем будет надеяться на поддержку государства.

"Чтобы обеспечить стабильность, стоит заключать долгосрочные контракты с поставщиками электроэнергии или строить собственную генерацию, а не выходить время от времени на рынок на сутки вперед с постоянно меняющимися запросами", - советует эксперт.

Он подчеркивает, что манипулирование цифрами, манипулирование данными и байки о том, что электрическая энергия в Украине стоит дороже, чем во всей Европе - недопустимы.

"Под этой шапкой металлурги пытаются выбить под себя льготные цены или разрушить вообще работу всего рынка ради сохранения собственных прибылей. Это вообще недопустимо", - заявляет Рябцев.

По его мнению, изменение тарифов на распределение или предельных цен в пиковые часы происходит не для остановки отдельных предприятий, а "ради того, чтобы обеспечить платежеспособность во всей цепочке - от производителя до конечного потребителя".

Ранее Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова рассказал, что повышение прайс-кепов дало положительный эффект для энергосистемы, поскольку позволило избежать отключений и привлечь необходимый импорт в часы пикового потребления электричества.

