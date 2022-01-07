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Информация о задержании племянника Назарбаева не подтвердилась

Автор: Александр Мороз

Информация о задержании племянника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева не подтвердилась. Самат Абиш не был задержан в Алматы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram портала Orda.kz.

"Наш источник, сообщивший о задержании племянника Назарбаева Самата Абиша ошибся, эта информация не подтвердилась. Извините, мы работаем в чрезвычайных обстоятельствах и наша единственная задача - информировать своих читателей", - говорится в заявлении главного редактора Orda.kz Гульнары Бажкеновой.

Отметим, Абиш занимал должность замглавы Комитета безопасности Казахстана, но был уволен с началом массовых протестов.

Напомним, ранее издание Orda.kz сообщило о том, что Назарбаев с семьей покинул Казахстан, но до сих пор нет официального подтверждения этой новости.

Назарбаев ушел в отставку в 2019 году спустя 30 лет правления страной. Детали читайте в материале "Ушел в тень: как правил Казахстаном и почему подал в отставку Назарбаев".

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