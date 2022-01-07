Назарбаев покинул Казахстан, - Orda.kz

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вместе с семьей покинул страну. Из близких родственников в Казахстане остается только его старший брат Болат Назарбаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram портала Orda.kz.

Издание отмечает, что с начала массовых протестов ни официальные власти, ни государственные телеканалы и СМИ не упоминают имени Назарбаева, а также не сообщают, где он и что с ним.

"У нас есть информация, что первый президент и его дочери со своими семьями покинули Казахстан. В стране остается только старший брат Болат Назарбаев", - говорится в сообщении.

Кроме того, издание обращает внимание на то, что власти в официальных сообщениях и выступлениях не называют столицу Нур-Султаном.