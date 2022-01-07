RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Інформація про затримання племінника Назарбаєва не підтвердилася

Автор: Олександр Мороз

Інформація про затримання племінника першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва не підтвердилася. Самат Абіш не був затриманий в Алмати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram порталу Orda.kz.

"Наше джерело, яке повідомило про затримання племінника Назарбаєва Самата Абіша помилилося, ця інформація не підтвердилася. Вибачте, ми працюємо в надзвичайних обставинах і наше єдине завдання - інформувати своїх читачів", - йдеться в заяві головного редактора Orda.kz Гульнари Бажкенової.

Зазначимо, Абіш обіймав посаду заступника голови Комітету безпеки Казахстану, але був звільнений з початком масових протестів.

Нагадаємо, раніше видання Orda.kz повідомило про те, що Назарбаєв з родиною залишив Казахстан, але досі немає офіційного підтвердження цієї новини.

Назарбаєв пішов у відставку в 2019 році через 30 років правління країною. Деталі читайте в матеріалі "Пішов у тінь: як правив Казахстаном і чому подав у відставку Назарбаєв".

Читайте РБК-Україна в Google News
КазахстанНазарбаев