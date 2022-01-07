Інформація про затримання племінника Назарбаєва не підтвердилася

Інформація про затримання племінника першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва не підтвердилася. Самат Абіш не був затриманий в Алмати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram порталу Orda.kz.

"Наше джерело, яке повідомило про затримання племінника Назарбаєва Самата Абіша помилилося, ця інформація не підтвердилася. Вибачте, ми працюємо в надзвичайних обставинах і наше єдине завдання - інформувати своїх читачів", - йдеться в заяві головного редактора Orda.kz Гульнари Бажкенової.

Зазначимо, Абіш обіймав посаду заступника голови Комітету безпеки Казахстану, але був звільнений з початком масових протестів.