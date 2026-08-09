Інформація про техніку для ЗСУ на Теремках виявилася фейком: у КМДА пояснили ситуацію

У КМДА запевнили, що спецтехніка британського виробництва була придбана у приватної компанії в межах звичайної господарської діяльності підприємства.

Своєю чергою у "Київзеленбуді" зазначають, що наліпки на спецтехніці засвідчують лише громадянську позицію компанії-продавця, яка спрямовує частину прибутку з реалізації екскаваторів на допомогу українському війську.

Наліпки на спецтехніці в Києві (фото: facebook.com/zelenbud)

В мерії закликають не поширювати неправдиву та маніпулятивну інформацію і не спекулювати на темі підтримки ЗСУ.

Також містян, блогерів і громадських активістів закликають користуватися перевіреною інформацією, перевіряти факти перед їх поширенням та не вводити людей в оману.

Спецтехніка на Теремках (фото: facebook.com/zelenbud)