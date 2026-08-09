Інформація про техніку для ЗСУ на Теремках виявилася фейком: у КМДА пояснили ситуацію

Спецтехніка, яку комунальне об'єднання "Київзеленбуд" використовує під час будівництва резервної теплотраси на Теремках, не передавалася британськими партнерами для Збройних сил України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.
У КМДА запевнили, що спецтехніка британського виробництва була придбана у приватної компанії в межах звичайної господарської діяльності підприємства.
Своєю чергою у "Київзеленбуді" зазначають, що наліпки на спецтехніці засвідчують лише громадянську позицію компанії-продавця, яка спрямовує частину прибутку з реалізації екскаваторів на допомогу українському війську.
В мерії закликають не поширювати неправдиву та маніпулятивну інформацію і не спекулювати на темі підтримки ЗСУ.
Також містян, блогерів і громадських активістів закликають користуватися перевіреною інформацією, перевіряти факти перед їх поширенням та не вводити людей в оману.
Нагадаємо, що в Голосіївському районі на виконання плану стійкості ведеться будівництво резервної теплотраси для мешканців 280 багатоповерхівок на Теремках-1 і Теремках-2.
В разі пошкодження російськими обстрілами ТЕЦ-5 ця теплотраса дозволить переключити споживачів на альтернативне джерело тепла, щоб люди у цих будинках не мерзли взимку.
Також повідомлялося, що деякі громадські організації виступають проти будівництва цієї теплотраси через те, що для подальших робіт потрібно знести низку дерев.
Хоча проєкт теплотраси передбачає відновлення благоустрою після завершення робіт і висадку нових дерев, в тому числі крупномірних.