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Информация о технике для ВСУ на Теремках оказалась фейком: в КГГА объяснили ситуацию

21:10 09.08.2026 Вс
2 мин
Киевлянам объяснили, почему на технике для работ по строительству теплотрассы есть наклейки о ВСУ
aimg Юлия Бойко
Спецтехника на Теремках (фото: facebook.com/zelenbud)

Спецтехника, используемая коммунальным объединением "Киевзеленстрой" при строительстве резервной теплотрассы на Теремках, не передавалась британскими партнерами для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

В КГГА заверили, что спецтехника британского производства была приобретена у частной компании в рамках обычной хозяйственной деятельности предприятия.

В свою очередь в "Киевзеленстрое" отмечают, что наклейки на спецтехнике свидетельствуют только о гражданской позиции компании-продавца, которая направляет часть прибыли по реализации экскаваторов на помощь украинскому войску.

Наклейки на спецтехнике в Киеве (фото: facebook.com/zelenbud)

В мэрии призывают не распространять ложную и манипулятивную информацию и не спекулировать по теме поддержки ВСУ.

Также горожан, блоггеров и общественных активистов призывают пользоваться проверенной информацией, проверять факты перед их распространением и не вводить людей в заблуждение.

Спецтехника на Теремках (фото: facebook.com/zelenbud)

Контекст строительства на Теремках

Напомним, что в Голосеевском районе во исполнение плана устойчивости ведется строительство резервной теплотрассы для жителей 280 многоэтажек на Теремках-1 и Теремках-2.

В случае повреждения российскими обстрелами ТЭЦ-5, эта теплотрасса позволит переключить потребителей на альтернативный источник тепла, чтобы люди в этих домах не мерзли зимой.

Также сообщалось, что некоторые общественные организации выступают против строительства этой теплотрассы из-за того, что для дальнейших работ нужно снести ряд деревьев.

Хотя проект теплотрассы предполагает восстановление благоустройства после завершения работ и высадки новых деревьев, в том числе крупномерных.

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Киев