Информация о погибших при бунте в колонии в Одессе оказалась ложной

Информация о гибели заключенных в ходе бунта в одесской колонии №51, а также о массовом побеге оказалась ложной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

Сообщается, что в результате беспорядков в колонии погибших нет, а информация о побеге и захвате заложников оказалась ложной. На данный момент в здание колонии вошли бойцы спецназа. Также, по уточненным данным, причиной бунта стало плохое питание.

Отметим, ранее сообщалось о беспорядках в одесской колонии. По предварительной информации, внутри забаррикадировались около сотни заключенных. Возле самой колонии задержали шестерых сочувствующих, которые пришли поддержать заключенных. В то же время заключенные сообщили, что спецназ крайне жестко расправляется с бунтовщиками.

Напомним, ранее в Бразилии в тюремной драке в штате Амазонас погибли не менее 15 человек. На место инцидента были направлены силы безопасности, которые взяли ситуацию под контроль. Отмечается, что в 2017 году в этой тюрьме произошел массовый побег заключенных, в результате которого погибли 60 человек.