Інформація про загиблих при бунті в колонії в Одесі виявилася хибною

Інформація про загибель ув'язнених у ході бунту в одеській колонії №51, а також про масову втечу виявилася хибною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думская".

Повідомляється, що в результаті заворушень у колонії загиблих немає, а інформація про втечу і захоплення заручників виявилася хибною. На даний момент до будівлі колонії увійшли бійці спецназу. Також, за уточненими даними, причиною бунту стало погане харчування.

Зазначимо, раніше повідомлялося про заворушення в одеській колонії. За попередньою інформацією, всередині забарикадувалися близько сотні в'язнів. Біля самої колонії затримали шістьох співчуваючих, які прийшли підтримати ув'язнених. У той же час ув'язнені повідомили, що спецназ вкрай жорстоко розправляється з бунтівниками.

Нагадаємо, раніше в Бразилії в тюремній бійці в штаті Амазонас загинули не менше 15 осіб. На місце інциденту були направлені сили безпеки, які взяли ситуацію під контроль. Відзначається, що в 2017 році в цій в'язниці сталася масова втеча ув'язнених, в результаті якого загинули 60 осіб.