Інформація про опалювальний сезон та не тільки: як працює "Штаб згуртованих громад"

Міністерство розвитку громад та територій запустило ініціативу "Штаб згуртованих громад", яка через соцмережі оперативно інформуватиме громадян про перебіг опалювального сезону 2024-2025 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.
До Штабу увійшли представники ключових міністерств і державних органів:
Зазначається, що в рамках ініціативи, українці матимуть можливість отримувати:
Мета створення Штабу у тому, щоб кожен громадянин зміг отримати актуальну та своєчасну інформацію, а також підготуватися до можливих викликів опалювального сезону через російські обстріли.
Слідкувати за оновленнями можна за посиланням через:
Опалювальний сезон в Україні стартував через значне зниження температури. Тепло поступово з'являється у школах, лікарнях, дитячих садочках, а також в оселях мешканців українських міст.
Однак, на жаль, через бойові дії та постійні російські обстріли мешканців Покровська закликали виїзджати з міста, оскільки опалювальний сезон там не може технічно початися.
Також раніше ми розповідали про те, де минулого тижня вже розпочався опалювальний сезон.
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