Информация об отопительном сезоне и не только: как работает "Штаб сплоченных общин"

В Штаб вошли представители ключевых министерств и государственных органов:

Министерства развития общин и территорий Украины

Министерства энергетики

Министерства внутренних дел

Министерства здравоохранения

Министерства образования и науки

Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Фонда Энергоэффективности

Укрэнерго

Нефтегаза

Областных военных администраций

Органов местного самоуправления

Отмечается, что в рамках инициативы, украинцы получат возможность получать:

актуальные новости о подготовке общин и регионов к отопительному сезону,

советы и инструкции на случай критических ситуаций,

оперативную информацию в случае обстрелов,

рекомендации по обеспечению безопасности во время отопительного сезона.

Цель создания Штаба состоит в том, чтобы каждый гражданин смог получить актуальную и своевременную информацию, а также подготовиться к возможным вызовам отопительного сезона из-за российских обстрелов.

Следить за обновлениями можно по ссылке через:

Facebook,

Telegram,

WhatsApp,

Вибер.

Отопительный сезон в Украине стартовал из-за значительного понижения температуры. Тепло постепенно появляется в школах, больницах, детских садах, а также в домах жителей украинских городов.

Однако, к сожалению, из-за боевых действий и постоянных российских обстрелов жителей Покровска призывали выезжать из города, поскольку отопительный сезон там не может технически начаться.