Информация об отопительном сезоне и не только: как работает "Штаб сплоченных общин"

Министерство развития общин и территорий запустило инициативу "Штаб сплоченных общин", которая через соцсети будет оперативно информировать граждан о ходе отопительного сезона 2024-2025 годов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
В Штаб вошли представители ключевых министерств и государственных органов:
Отмечается, что в рамках инициативы, украинцы получат возможность получать:
Цель создания Штаба состоит в том, чтобы каждый гражданин смог получить актуальную и своевременную информацию, а также подготовиться к возможным вызовам отопительного сезона из-за российских обстрелов.
Следить за обновлениями можно по ссылке через:
Отопительный сезон в Украине стартовал из-за значительного понижения температуры. Тепло постепенно появляется в школах, больницах, детских садах, а также в домах жителей украинских городов.
Однако, к сожалению, из-за боевых действий и постоянных российских обстрелов жителей Покровска призывали выезжать из города, поскольку отопительный сезон там не может технически начаться.
Также ранее мы рассказывали о том, где на прошлой неделе уже начался отопительный сезон.
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