Опалення не буде. Мешканців Покровська закликали виїжджати
Опалювального сезону в Покровську Донецької області цього року не буде. Російські окупанти щоденними обстрілами просто знищують місто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Покровської міської військової адміністрації.
"Бетонні пірамідки в спальному районі - це, на жаль, сьогодення Покровська. Ворог поступово знищує місто - як свого часу Бахмут та Авдіївку", - наголосили в міськраді.
Водночас, за даними адміністрації, до останнього на місцях залишаються рятувальники, правоохоронці, працівники соціальних служб та комунальники.
"Але вже точно відомо, що опалювального сезону в місті не буде. Звертаюся до жителів міста, якщо бачите, що біля вас встановлюють "зуби дракона", не баріться, збирайтеся і їдьте, буде небезпечно", - сказав голова Покровської МВА Сергій Добряк.
РБК-Україна пояснювало, що російські війська просуваються до Покровська. Серед їх планів, ймовірно, захоплення шахти з видобутку особливого виду вугілля - коксового.
На початку місяця українські військові зуміли зупинити наступ російської армії під Покровськом у Донецькій області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.